◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表はチュニジア戦後のリカバリー調整から一夜明けた22日（日本時間23日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を再開した。25日（同26日）に1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（米ダラス）に臨む。選手たちは練習前に、試合用ユニホームを着用して記念撮影を行った。左膝負傷のためチュニジア戦に同行しなかったMF久