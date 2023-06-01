「ドクターイエロー」の愛称で親しまれた検査専用車両が2027年1月に完全引退することになりました。ドクターイエローは走行しながらレールや架線に異常がないか検査する車両でダイヤが非公開のため、見たら幸せになる新幹線として長年親しまれてきました。JR東海のドクターイエローは2025年1月に引退し、最後の1本となっていたドクターイエローについてJR西日本は22日、2027年1月に引退すると発表しました。今後は、検査機能を搭載