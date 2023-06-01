J1柏がJ2鳥栖MF弓場堅真（25）を完全移籍で獲得することが22日、決定的となった。一両日中にも正式発表される見通しとなった。弓場は国士舘大からJFLのHONDAに加入し、24年からはJ2今治に移籍。在籍2年目の25年シーズンは、J2で34試合2得点と主力に定着。その活躍が評価され、26年から鳥栖に完全移籍していた。今特別大会ではチームで唯一全20試合に出場。左右両ウイングやシャドーでプレー可能な左利きで、小気味よいドリブ