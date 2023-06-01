神戸市のマンションで冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、遺体はこの部屋の元住人で15年前に死亡したとみられることがわかりました。この事件は、20日神戸市のマンションの一室で冷凍庫から男性の遺体が見つかったもので発見時、冷凍庫の電気は止まった状態で、腐敗が進んでいました。司法解剖の結果、遺体は以前この部屋に住んでいた住所・職業不詳の西口豊さん（57）と判明。西口さんは、2011年12月ごろに死亡したとみられ