マンチェスター・シティはイタリア人指揮官のエンツォ・マレスカ氏の招へいが目前に迫っている。22日、イタリアメディア『スカイスポーツ』など複数メディアが報じている。マンチェスター・Cは先月22日に、ジョゼップ・グアルディオラ監督の今シーズン限りでの退任を発表。主要タイトル20個をもたらした稀代の名将が10年を過ごしたクラブの指揮官を退くことが決定した。後任にはマレスカ氏の就任が既定路線と報じられていた