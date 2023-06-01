ブライトンに所属するオランダ代表DFジョエル・フェルトマンは、今シーズン限りで同クラブを退団する見込みのようだ。22日、オランダメディア『VI』が報じている。現在34歳のフェルトマンはアヤックスの下部組織出身で2012年8月にトップチームデビューを飾った。2020年まで所属し、3度のエールディヴィジ制覇や計6つのタイトル獲得に貢献すると、ブライトンへ完全移籍。右SB（サイドバック）を主戦場にしながらも、CB（センタ