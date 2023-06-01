北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告に対し、求刑通り懲役27年の判決が言い渡されました。判決の後、48歳の男が暴れて現行犯逮捕されるなど想定外の事態も起きました。殺人などの罪に問われていた内田梨瑚被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし、殺害したとされていまし