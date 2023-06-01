◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦アルゼンチン―オーストリア（２２日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位のアルゼンチンは、ダラス競技場で同２４位のオーストリアと対戦する。初戦のアルジェリア戦（１６日）はＦＷメッシのハットトリックの活躍で３―０で快勝した前回覇者のアルゼンチン。前戦から先発変更はＤＦモリナのみとなった。メッ