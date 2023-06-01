リニューアルオープンを迎える町の銭湯。これまでなじみのなかった人にもその魅力を発信します。7月7日にオープンを迎える銭湯「黄金湯 新宿」。東京・東新宿で長年愛されてきた1964年創業の老舗銭湯「金沢浴場」をリニューアルしました。力を入れたのは、女性客をはじめ、銭湯になじみのない人にも親しみやすい「空間づくり」です。脱衣所は、白を基調としていて、“女性は荷物が多い人”が多いため“ロッカーは大きめ”に作り、