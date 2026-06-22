日本代表の勝利後、東京・渋谷のスクランブル交差点で見られたサポーターの行動が海外で話題となっている。日本代表はワールドカップのグループリーグでチュニジア代表に4-0で快勝。試合後には多くのファンが渋谷に集まり、日本代表の勝利を祝福した。しかし、注目を集めたのは歓喜の大きさではなく、その秩序だった行動だった。『MARCA』が報じた。SNSで拡散された映像では、サポーターたちはスクランブル交差点に集まりながらも