浦和レッズは22日、GK佐藤瑠星がモンテディオ山形へ育成型期限付き移籍することを発表した。将来を期待される若手GKは出場機会を求め、新天地での挑戦を決断している。現在22歳の佐藤は、筑波大学から2026シーズンから正式加入。高いシュートストップ能力と足元の技術を備えた守護神として期待を集めていたが、今季はトップチームで出場機会を得ることができなかった。移籍に際して佐藤は、「今回、移籍の決断をするにあたってとて