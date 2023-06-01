イタリア・サッカー連盟の新会長に選出されたジョバンニ・マラゴ氏＝22日、ミラノ（LaPresse提供、AP＝共同）イタリア・サッカー連盟は22日、新会長にミラノ・コルティナ冬季五輪の大会組織委員会会長を務めたジョバンニ・マラゴ氏を選出した。ロイター通信が報じた。イタリアはワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の欧州予選プレーオフ決勝で敗れ、3大会連続で本大会出場を逃した。政界からも連盟の改革を求める声が上がり