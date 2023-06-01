ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日に開幕する。峰竜太（４１＝佐賀）がエンジン抽選での引き当てたのは、２連率３１％の２０号機。「ペラは丸ごと叩き変えた。伸び負けすることはなかったし、出てなくはない」と特訓ではまずまずの感触をつかんだ。今年は蒲郡ＳＧクラシックでＶ。Ｇ?でも５優出と結果を残している。「最近はペラが出ている。誰もやっていない領域で挑戦している。独り勝ちし