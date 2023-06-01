【ビュルゲンシュトック共同】イラン国営テレビは22日、当局者の話として、イランはスイスでの協議で核問題を交渉しておらず「新たな約束はしなかった」と報じた。国際原子力機関（IAEA）の査察受け入れを否定した可能性がある。