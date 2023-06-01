ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、6月22日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。ニュースでよく見聞きする「有識者会議」とはどういったものなのか、基本的な部分から解説した。 長野智子「（有識者会議について）私は『シン・ゴジラ』（の場面）を思い出し