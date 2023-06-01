ドル円は再び売りが強まっており、１６１．１０円付近まで一時下落。１６１．２０円付近まで急落後に１６１円台後半に戻していた。 日米財務相が会談との報道が材料視。片山財務相が２２日夜、ベセント財務長官と意見交換し、歴史的な円安水準が続く外国為替市場や最先端ＡＩの動向について協議した可能性があると伝わった。共同通信が伝えた。 USD/JPY161.29EUR/JPY184.64 GBP/JPY213.96AUD/JPY113.10