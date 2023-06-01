NY株式22日（NY時間11:14）（日本時間00:14） ダウ平均51706.58（+141.88+0.28%） ナスダック26231.88（-286.05-1.08%） CME日経平均先物73355（大証終比：+495+0.68%） 欧州株式22日GMT15:14 英FT100 10434.56（+71.29+0.69%） 独DAX 25134.94（+149.12+0.60%） 仏CAC40 8401.93（-19.21-0.23%） 米国債利回り 2年債 4.209（+0.032） 10年債 4.491（+0.038） 30年債