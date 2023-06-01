元ＴＢＳの宇内梨沙アナウンサーが豪華列車旅で日光を訪れたことを報告した。自身のＳＮＳに新規投稿し、Ｘでは「ずっと乗ってみたかったスペーシアＸのコックピットスイート♥」と室内の画像を紹介。「土曜の朝発でしたが、チケット争奪戦に勝利。とても素敵な時間でした」とつづった。インスタグラムでは「走るスイートルーム」として、乗車記念パネルやスリッパなどのアメニティーも披露した。ソファーも設置された