中国の国営メディアは、空母「遼寧」が22日まで西太平洋などで実戦訓練を行い、訓練中、日本側から妨害や挑発行為を受けたとする主張を報じました。中国国営テレビは22日、中国軍の空母「遼寧」の艦隊が南シナ海や西太平洋などで行った40日余りの遠洋実戦訓練を終了し、山東省青島の母港に帰港したと伝えました。また、国営テレビは、訓練期間中「日本側の艦艇や航空機が、度々至近距離で追尾や監視を行い、妨害や挑発を繰り返した