Kroiの新曲「All in」が、TVアニメ『LIAR GAME』第2クールのオープニングテーマに起用。また、あわせて楽曲の一部を試聴できるアニメのPVも公開となった。 （関連：【画像あり】TVアニメ『LIAR GAME』ビジュアル） 本楽曲にについてKroiは、「『LIAR GAME』を読んだときに感じた独特の緊張感や不穏さ、一筋縄ではいかない心理戦をどうKroiのサウンドで表現するかを意識した」とコメント。リリース日