東京・福生市で5月、高校生らをハンマーで殴りけがをさせた罪で逮捕・起訴された男が、ブランドバッグを盗んだ疑いなどで再逮捕されました。高林輝行容疑者（44）は2月、仲間とともに立川市のリサイクルショップに侵入し、ブランドバッグなど9点・343万円相当を盗んだ疑いが持たれています。高林容疑者は店の裏口にある窓を割って侵入し、ショーケースを割ってバッグなどを奪い、車で逃走したということです。高林容疑者は5月、高