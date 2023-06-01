高市総理大臣が日本維新の会の吉村代表との会談で、「副首都」構想の実現に向けた法案の一部を修正するよう求めました。高市総理と吉村代表は22日夕方、総理官邸で会談し、今の国会で皇室典範の改正、衆議院の定数削減、「副首都法案」の成立を実現することを確認しました。高市総理：都構想を含めた副首都構想は、私は高く評価をしている。ただ、副首都法案については、維新の「大阪都構想」を後押しするような規定が盛り込まれ、