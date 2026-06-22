X（旧Twitter）では、企業アカウントやインフルエンサーが「リポストキャンペーン」「フォロー＆リポストキャンペーン」などと称した企画を展開することがある。家電やゲーム機、Amazonギフトカードなどの景品を用意し、対象ポストをXの利用者にリポストさせたり、アカウントのフォローをさせたりして、会社側が知名度の向上などを狙う施策だ。 フォロワーが少なかったのでキャ