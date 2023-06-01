アニメ『LIAR GAME』（ライアーゲーム）が7月6日から第2クールに突入することを記念して、PV＆キービジュアルが公開された。あわせて追加キャスト9人も発表された。【動画】顔がキモイ新キャラ！公開された『ライアーゲーム』第2クールPV◆花江夏樹ヨコヤノリヒコ役ライアーゲームの重要なキャラクターであるヨコヤを演じられること、大変嬉しく思っております。まだ皆様にお話しできないことばかりですが、とにかく演じがいの