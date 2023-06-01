フィリピン中部の学校で銃撃事件があり、生徒3人が死亡、7人がけがをしました。現地警察は生徒2人を拘束し、「いじめ」が犯行動機となった可能性があるとみて経緯を調べています。【映像】一斉に逃げ出す生徒ら（実際の様子）現地警察は22日、中部レイテ島のタクロバン市にある学校で銃撃事件が発生したと発表しました。これまでに生徒3人の死亡と7人のけがを確認していて、銃撃に関与したとして2人を拘束したということです。