「日本ハム」は主力のウインナー「シャウエッセン」など、およそ220品目について8月から値上げ、または内容量を減らすと発表しました。日本ハムによりますと、対象となるのは、ウインナーの「シャウエッセン」や「彩りキッチン ロースハム」を含む家庭向けや業務用のソーセージなどおよそ220品目です。8月1日の納品分から順次価格を引き上げるか、値段を据え置いたまま内容量を減らします。上げ幅はおよそ5パーセントから46パ