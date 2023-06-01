海外取材の多い筆者ですが、渡航先の国々によってコンセントの形状が異なるため、どの形状にも対応できるユニバーサル変換アダプターを持ち歩いています。最近はUSB Type-C PD端子のついた製品が一般的で便利なのですが、意外と困るのはその大きさ。小さいと思っていても、結構場所を取ります。そこでMOMAXから販売されている従来品の約半分サイズのユニバーサル変換アダプターを購入しました。 MOM