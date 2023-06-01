グーグルは6月17日に、Androidの最新バージョン「Android 17」の正式版をリリースした。対象の「Google Pixel」シリーズ向けに提供されており、今後他社のAndroidスマートフォンでも提供される見込み。 そんなAndroid 17は何が進化したのか？本稿では、Android 17で実装される主な新機能やアップデート内容を紹介する。 「バブル」でフローティングウィンドウに対応