世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。2026年5月に発表・発売された5Gスマートフォンは19機種（4月発表1機種含む）。内訳はシャオミ1機種、HONOR 6機種、OPPO 2機種、vivo 6機種、その他4機種。 女性をターゲットにしたミドルハイレンジモデルがHONOR 600、OPPO Reno16、vivo S60と各シリ