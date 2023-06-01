東京都の「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」内「家庭における蓄電池導入促進事業」がスタートした。その名の通り、蓄電池システム導入を促進するもので、1戸につき導入費用の最大120万円を事業者へ補助するというものだ。DR（遠隔制御）も付随する場合は、これに上乗せした額が補助される。 auエネルギー＆ライフの「auでんち」はそれに合わせる形でスタートしており、申し込