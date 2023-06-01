◆クラフトビールとタコスで乾杯！ニュウマン横浜の期間限定ビアガーデン開催中横浜駅ビルの「ニュウマン横浜」6階にある「800°DEGREES CRAFT BREW GARDEN（エイトハンドレッドディグリーズクラフトブリューガーデン）」では、10月12日（月）までビアガーデンを開催中。開放的なルーフトップ空間で、神奈川県産のクラフトビールを片手にタコスパーティで盛り上がろう！自分でカスタマイズできるタコスで、おいしさ無限大今年はス