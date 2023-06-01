アメリカのバンス副大統領はイランとの「覚書」の署名後、初の協議を終え、「大きな進展を遂げた」と成果を強調しました。【映像】成果を強調する米副大統領（実際の様子）バンス副大統領「最終合意のための非常に良い土台を築いた。最終合意が家だとすると、私たちは土台を築いた。家はまだ建っていないが、アメリカ国民にとって良い結果にたどり着く確かな土台を築いた」バンス副大統領は22日、記者会見に臨み、イランとの協