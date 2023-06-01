ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下が、23日に歓迎式典が行われるのを前に首都ブリュッセルに到着されました。現地時間22日午後、両陛下は、ブリュッセルの「ラーケン宮」に到着し、出迎えたフィリップ国王夫妻と挨拶を交わされました。4人は炎天下、200メートル近い道を歩きながら会話を楽しみ、建物に着いた際にはカメラに手を振られる場面も見られました。両陛下はベルギーに到着して以降、郊外の離宮「シエルニョン城」に滞在し