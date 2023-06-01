アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが、第５弾シングルＣＤ「ぱわーオブらぶ／センセーション」を７月１５日にリリースする。さらに、表題曲「センセーション」は鎮西寿々歌の単独初主演映画「だぁれかさんとアソぼ？」（７月２４日公開）とのコラボソングになることも決定した。本作は「ぱわーオブらぶ」「センセーション」の両Ａ面表題曲をはじめ、全形態共通で４周年アリーナツアーのテーマソング「ふるっぱれー