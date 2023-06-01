【トラボCUP】 6月21日開催 主催：BEYBLADE X公認アンバサダー・トラボ選手 会場：RedBull GamingSphere Tokyo 参加費：100円 6月21日、中野のゲーミングスペース「RedBull GamingSphere Tokyo」にて、BEYBLADE X公認のイベントアンバサダーであり、eスポーツチーム「La VISION」に所属するプロの格闘ゲーマ&