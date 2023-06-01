【Amazon：雀鳳 麻雀卓】 期間：6月23日0時～6月29日23時59分 雀鳳 折りたたみ家庭用麻雀卓（ホワイト）＋麻雀牌 Amazonにて、雀鳳（ジャンホウ）ブランドの折りたたみ家庭用麻雀卓が特別価格で販売されている。期間は6月29日23時59分まで。 今回、二つ折りでコンパクトに保管・収納・持ち運びが可能な家庭用麻雀卓がラインナップ。ハイとローの2段階で高さ調節が可能で、テ