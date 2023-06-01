【Amazon：キャニスター型掃除機「Be-K（ビケイ）」セール】 開催期間：6月23日0時～7月6日23時59分 Amazonにて、三菱のキャニスター型掃除機「Be-K（ビケイ）」がセール価格で販売されている。期間は7月6日23時59分まで。 期間中、自走式パワーブラシを搭載した紙パック式（TC-FD2B-N、TC-FM2B-A）とサイクロン式（TC-ED2B-S）がお買い得になっている。