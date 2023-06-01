福利厚生を活用することで節約できる支出は、年間6万6000円。一方で4割以上の人が「活用できていない」と回答しています。福利厚生代行サービスの企業が行った「ビジネスパーソンの福利厚生に関する意識・実態調査」。それによりますと、直近1年以内に利用した福利厚生のうち、「宿泊補助やレジャー割引などの余暇系」が27.4％だったのに対し、「食事補助や日用品割引などの支出削減系」が45.4％に上りました。背景には、長引く「