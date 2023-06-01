「ドクターイエロー」の愛称で親しまれた検査専用車両について、JR西日本は2027年1月に引退すると発表しました。JR東海のドクターイエローは2025年1月に引退し、JR西日本の車両が最後の1本となっていました。今後は、検査機能を搭載したJR東海の「ドクターS」がバトンを受け継ぎ、新幹線開業以来続いたドクターイエローの歴史は幕を閉じます。