虚偽の住民票の異動届を出したとして、警視庁が、キプロス国籍の住所不詳、会社経営の男（４４）ら男女３人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕していたことがわかった。男は、国際犯罪への関与が指摘されるカンボジア最大級の複合企業「プリンス・ホールディング・グループ」の最高幹部とされ、同庁が国内での詳しい活動実態などを調べている。捜査関係者によると、男らは共謀して４月２０日、男が東京都中央区日