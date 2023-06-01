【Amazon：ハイセンス 液晶テレビ】 期間： 85V型「85E70S」 6月23日0時～6月30日23時59分 55V型「55E7N」 6月23日0時～7月6日23時59分 Amazonにて、ハイセンスの液晶テレビが特別価格で販売されている。期間は6月23日23時59分まで。 今回、Mini LEDを採用し144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載した85V型「85E70S」が登場。機能を絞り、優れたコストパフォー