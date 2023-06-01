◆パ・リーグ楽天８Ｘ―７西武（２２日・東京ドーム）＝延長１２回＝楽天が西武にサヨナラ勝ちした。連敗を５でストップ。吉井理人新監督が就任後３戦目で初勝利を挙げた。死闘だった。１点を追う９回に同点に追いつき、延長戦に持ち込んだ。１点ビハインドの延長１１回は浅村が起死回生の同点ソロ。延長１２回は２死二塁で黒川が左越えの適時打を放って、劇的勝利を飾った。待望の白星に吉井監督は「本当にみんな頑張ったと