◇パ・リーグ楽天8―7西武（2026年6月22日東京ドーム）大激戦の「ルーズベルト・ゲーム」の中で、2年目右腕の楽天・中込陽翔がプロ初勝利を手にした。7―7の延長12回に7番手としてマウンドへ。この日本塁打を放っていた3番・長谷川からの中軸を3者凡退に抑えた。その裏に味方打線がサヨナラ勝ち。山梨学院大から独立リーグの四国・徳島を経て24年ドラフト3位で入団した24歳は、吉井新監督と記念撮影に収まり「大勢のフ