水戸が来季新戦力としてJ2札幌のDF家泉怜依（26）を獲得することが22日までに濃厚となった。空中戦の強さと強じんなフィジカルを誇る1メートル85の大型センターバック。流通経大から当時J3のいわきに入団し、24年の札幌移籍でJ1までステップアップした。百年構想リーグは17試合で4ゴールを挙げるなど得点能力も高い。初昇格の水戸は百年構想リーグで東西ワーストの35失点を喫した守備陣の戦力を整え、J1残留を目指す。