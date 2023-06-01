1992（平成4）年6月23日、WBC世界フライ級タイトルマッチが両国国技館で行われ、ロシア出身のユーリ海老原（後に勇利アルバチャコフに改名）が王者ムアンチャイに8回KO勝ちし、旧ソ連から初の世界王者となった。試合開始のセレモニーでロシアの国歌を聞き「勇気づけられた」。その後9度の防衛に成功した。