アジア最大級の国際犯罪組織と呼ばれる「プリンス・グループ」。その最高幹部とみられる男が日本で逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、警視庁に逮捕されたのは、キプロス国籍で中国出身のフー・シー容疑者（44）と中国籍の男女2人で、今年4月、東京の中央区役所に嘘の住民異動届を提出した疑いがもたれています。フー容疑者は「プリンス・グループ」の最高幹部の1人とされ、中国名の「胡小偉」など複数の名前