J1京都が横浜MのDF加藤蓮（26）を完全移籍で獲得することが22日、分かった。複数の関係者によると、すでに合意。近日中に正式発表される見通しという。 精度の高いキックと豊富な運動量でサイドを制圧するサイドバックで、明大を経て22年に東京Vへ加入。24年に完全移籍した横浜Mではレギュラーとしてプレーし、百年構想リーグは全20試合出場で1得点をマークした。左サイドが本職ながら右サイドでもプレー可能で、清水への移籍