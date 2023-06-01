JR東海は東海道新幹線で日をまたいで走る、いわゆる「夜行」の特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」を運行すると発表しました。この列車は8月8日のみの運行で、東京駅を午後10時に出発し、岐阜羽島駅で夜を明かしたあと、9日朝の午前6時59分に新大阪駅に到着します。JR東海は夜間移動の需要が高まっているとして、利用ニーズを検証したい考えです。