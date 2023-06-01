【カイロ共同】カタール当局者は22日、同国にある世界最大規模の液化天然ガス（LNG）生産・輸出拠点ラスラファンの工業地帯にある工場で21日に爆発が起き、13人が死亡し、66人が負傷したと発表した。敵対行為などではなく事故だと強調した。