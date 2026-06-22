名古屋市内で自転車を盗んだとして男が逮捕されました。「100台から300台くらい盗んだ」と話しているということです。 【写真を見る】「１００台から３００台くらい盗んだ」…名古屋・中川区の集合住宅で自転車盗んだ疑いで会社役員の男を逮捕警察が余罪捜査 逮捕されたのは名古屋市港区の会社役員、那須陽弘容疑者（３７）です。 警察によりますと那須容疑者は6月11日、中川区の集合住宅の駐輪場で自転車1台、およそ1万円相